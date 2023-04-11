"Горячая девушка": американская певица Коко Джонс пленила Сеть пикантными образами
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Американская певица и актриса Коко Джонс примерила новые образы, которые оценили ее фанаты со всего мира. Новые фотографии она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.
Коко Джонс выложила несколько горячих фото, которые можно увидеть в карусели. Певица продемонстрировала свою фигуру в эффектных и пикантных нарядах.
"Пасха, но сделай это модно", - заявила артистка.
Фанаты тут же оставили свои реакции и комментарии. За короткое время публикация набрала свыше 300 тысяч "лайков".
"Горячая девушка", "Как красиво", "Ты выглядишь отлично, детка", "Ну что за красотка!", "Натуральная красота", "Великолепно", - отметили фанаты.
Коко Джонс - 25-летняя американская певица и актриса. Она сыграла в сериалах "Держись, Чарли", "Как попало!", "Пять точек", "Бель Эйр" и других.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016281-goryachaya-devushka-amerikanskaya-pevitsa-koko-dzhons-plenila-set-pikantnymi-obrazami/