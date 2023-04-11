"Горячая девушка": американская певица Коко Джонс пленила Сеть пикантными образами

Коко Джонс. Фото: instagram.com/cocojones

Американская певица и актриса Коко Джонс примерила новые образы, которые оценили ее фанаты со всего мира. Новые фотографии она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Коко Джонс выложила несколько горячих фото, которые можно увидеть в карусели. Певица продемонстрировала свою фигуру в эффектных и пикантных нарядах.

"Пасха, но сделай это модно", - заявила артистка.

Фанаты тут же оставили свои реакции и комментарии. За короткое время публикация набрала свыше 300 тысяч "лайков".

"Горячая девушка", "Как красиво", "Ты выглядишь отлично, детка", "Ну что за красотка!", "Натуральная красота", "Великолепно", - отметили фанаты.

Коко Джонс - 25-летняя американская певица и актриса. Она сыграла в сериалах "Держись, Чарли", "Как попало!", "Пять точек", "Бель Эйр" и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016281-goryachaya-devushka-amerikanskaya-pevitsa-koko-dzhons-plenila-set-pikantnymi-obrazami/