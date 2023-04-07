"Звезда моя": 55-летняя Алика Смехова в коротком топе и шортах изумила Сеть

Алика Смехова. Фото: instagram.com/alika_smekhova

Российская актриса Алика Смехова предстала перед фанатами в Instagram в коротком топе и джинсовых шортах. Подписчики забросали комплиментами 55-летнюю кинодиву, передает NUR.KZ.

"Сегодня в Израиле праздник - Пейсах, отдыхает вся страна, пара часов от Тель-Авива - и мы уже на Мертвом море. На солнце плюс 31, волшебная соленая вода и местная лечебная грязь. Солнышка вам в ленту", - написала она.

На фото Алика запечатлелась в коротком топе лавандового цвета, джинсовых шортах и бейсболке. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

"Звезда моя!", "Полосатенькая и солнечная!", "Вот можно было бы сказать, что вас Мертвое море и лечебная грязь так омолодили, но нет. Вы и до того были прекрасны! Будем разгадывать ваш секрет дальше", "Загар уже такой классный", "Выглядишь супер", - отметили фолловеры и коллеги.

Ранее Алика Смехова в эффектном аутфите потрясла фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015825-zvezda-moya-55-letnyaya-alika-smehova-v-korotkom-tope-i-shortah-izumila-set/