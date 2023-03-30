"Непревзойденная красота": Ханде Эрчел примерила платье с глубоким декольте
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Популярная турецкая киноактриса Ханде Эрчел, сыгравшая в сериале "Постучись в мою дверь", появилась в платье с глубоким декольте. Новое фото она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.
Фото Ханде, на котором она запечатлелась в трикотажном черном платье с глубоким декольте, за короткое время набрало около 3,5 млн "лайков". Кареглазая турецкая красавица дополнила образ украшениями на шее, а также выбрала яркую помаду под свой аутфит.
В сериале "Постучись в мою дверь", который полюбился зрителям, Ханде сыграла в паре с Керемом Бюрсином. Их экранная пара до сих пор считается одной из лучших.
"Я скучаю по Эде Йылдыз", "Ханде, я очень тебя люблю, спасибо за вдохновение, я тоже хочу стать актрисой, как ты", "Королева", "Что за красотка!", "Непревзойденная красота", - отреагировали фолловеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014749-neprevzoydennaya-krasota-hande-erchel-primerila-plate-s-glubokim-dekolte/