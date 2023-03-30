"Непревзойденная красота": Ханде Эрчел примерила платье с глубоким декольте

Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Популярная турецкая киноактриса Ханде Эрчел, сыгравшая в сериале "Постучись в мою дверь", появилась в платье с глубоким декольте. Новое фото она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Фото Ханде, на котором она запечатлелась в трикотажном черном платье с глубоким декольте, за короткое время набрало около 3,5 млн "лайков". Кареглазая турецкая красавица дополнила образ украшениями на шее, а также выбрала яркую помаду под свой аутфит.

В сериале "Постучись в мою дверь", который полюбился зрителям, Ханде сыграла в паре с Керемом Бюрсином. Их экранная пара до сих пор считается одной из лучших.

"Я скучаю по Эде Йылдыз", "Ханде, я очень тебя люблю, спасибо за вдохновение, я тоже хочу стать актрисой, как ты", "Королева", "Что за красотка!", "Непревзойденная красота", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014749-neprevzoydennaya-krasota-hande-erchel-primerila-plate-s-glubokim-dekolte/