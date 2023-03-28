"В весе набрала?": образ певицы Say Mo раскритиковали фолловеры (видео)
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Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo опубликовала кадры нового клипа в своем Instagram, после чего подписчики певицы раскритиковали ее образ, передает NUR.KZ.
Молдир Есембек (настоящее имя певицы - прим. ред.) опубликовала в соцсети видео из нового клипа на трек "Аминь". На кадрах девушка танцует в обтягивающих кожаных брюках с пикантным вырезом сзади.
"Клип "Аминь" в сети", — написала артистка.
Ролик вызвал неоднозначную реакцию подписчиков в комментариях. Некоторые фолловеры раскритиковали образ певицы, другие посчитали, что такой цвет волос делает Молдир старше.
"Один и тот же мотив, уже непонятно новый трек или старый", "Образ не понравился, такая прическа старит, а одежда полнит", "Тебя не узнать, этот образ не твой. Лучше будь бунтаркой, чем тетенькой", "Эта прическа взрослее показывает тебя. Убери, пожалуйста", "Образ полнит Сэй Мо. Или в весе набрала?" — прокомментировали фолловеры звезды.
Однако истинные фанаты восхитились аутфитом и новым треком Say Mo.
"Только вперед, моя девочка", "Моля — топ!", "Голос — пушка", "Ты — огонь, конфетка!", "Say Mo, вы просто бомба вы очень красивая", — отреагировали пользователи Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014351-v-vese-nabrala-obraz-pevitsy-say-mo-raskritikovali-follovery-video/