"Битва луков": Тина Канделаки представила новые образы (фото)

Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

47-летняя российская журналистка, продюсер и телеведущая Тина Канделаки представила на суд своих фанатов в Instagram новые образы. Однако не всем подписчикам они понравились, передает NUR.KZ.

"А вот и новая битва луков. Выбирайте образ, который нравится больше всего", - написала Тина.

Верные фолловеры забросали теледиву комплиментами и не поскупились на "лайки", а также смайлики в виде сердец и огня.

"Какая красивая", "Джинсы огонь", "Исключительно первый образ", "Второй образ", - отметили подписчики.

Однако некоторые отнеслись к преображению теледивы критично.

"Тина, меняйте стилиста. Разве не очевидно, что джинсы такого кроя не для вашего роста", "Все очень мрачно", "Красивая, но выгоните своего стилиста", "Или я что-то не понимаю, или что-то не так", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014230-bitva-lukov-tiny-kandelaki-predstavila-novye-obrazy-foto/