"Бунтарка": Вера Брежнева кардинально сменила имидж (видео)

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева сменила имидж для съемок нового клипа. Видео в новом образе артистка опубликовала на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Певица представила поклонникам новую композицию “Такі ми люди”. Для съемок клипа артистка кардинально сменила имидж и превратилась из длинноволосой белокурой красавицы в шатенку с короткой стрижкой.

"Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь. Песня и видео “Такі ми люди” являются отражением этих изменений. Но напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться — суперсила внутри нас самих", — написала артистка.

Фанаты оценили преображение певицы, а некоторые сравнили Веру Брежневу с актрисой с Милой Йовович в фильме "Пятый элемент".

"Очень крутой образ и работа!", "Ваш новый образ просто идеален для вас! Двигайтесь дальше в таком жанре и вы свернете все горы!", "Мила Йовович", "Прекрасная песня, необычный образ, а движения — огонь", "Пятый элемент", "Какая красивая", "Ой какая милашка! Очень смелая и неожиданная!", "Бунтарка", — прокомментировали поклонники звезды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013893-buntarka-vera-brezhneva-kardinalno-smenila-imidzh-video/