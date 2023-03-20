"Такие ноги нельзя скрывать!": примерившая мини Алсу произвела фурор в Сети

Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

39-летняя российская певица Алсу продемонстрировала в Instagram стройные ножки, примерив мини. Одних фанатов удивил наряд артистки, другие выразили ей свое восхищение, передает NUR.KZ.

Певица и сама призналась, что редко носит мини.

"Что-то забросила я старый добрый Инстаграм, но считаю, что мой редкий выход в короткой юбке заслужил пост", - написала Алсу.

"Куколка", "Какая же вы прекрасная, роскошная, без грамма пошлости. Вы икона стиля и многим из шоубиза нужно брать с вас пример", "Какая же вы скромная, шикарная! Какая же это редкость", "Такая светлая и утонченная", "Умница и красавица. Иметь такую фигуру, родив троих детей, может далеко не каждая женщина", "Такие ноги нельзя скрывать!" - отметили фолловеры.

Но некоторые отметили, что им непривычно видеть Алсу в таком наряде.

"Ну длина юбки уже сомнительная. Не по возрасту. А так хорошо", "Непривычно видеть Алсу в таком коротком платье", - высказались комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013657-takie-nogi-nelzya-skryvat-primerivshaya-mini-alsu-proizvela-furor-v-seti/