Звезда "Эйфории" показала пышную грудь, представ в образе невесты

Сидни Суини. Фото: instagram.com/frankiesbikinis

Звезда подросткового сериала "Эйфория" Сидни Суини снялась в откровенном образе для модного бренда купальников, в создании которых актриса также принимала участие, передает Elle.

25-летняя голливудская актриса заключила контракт с модным брендом бикини, порадовав поклонников откровенными снимками.

По словам Суини, образы были вдохновлены летом в Италии, поэтому в них присутствуют религиозные и свадебные мотивы, которые можно уловить в первом ее образе. Актриса предстала в белом бикини, на ее шее красовались крест с камнями и ожерелье из крупных бусинок. Голову Сидни украсила белая свадебная фата, руки – кружевные белые перчатки.

Второй образ был чуть прост, но вызвал не меньше восторженных откликов со стороны фанатов – на актрисе было надето бикини темного цвета, скромно украшенное небольшими узорами.

Создание третьего образа было самым интересным. Дело в том, что в качестве принта на белом бикини использовались "поцелуи" актрисы. По словам Суини, дизайнер предварительно попросила ее накрасить губы, оставить их след на бумаге и отправить ей.

Согласно информации на сайте IMDb, Сидни Суини родилась 12 сентября 1997 года в Вашингтоне, США. Наибольшую популярность актрисе принесла роль Кэсси в молодежном сериале "Эйфория". Кроме того, она снималась в таких телешоу, как "Милые обманщицы", "Мыслить как преступник", "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение", "В хранилище". В 2019 году сыграла небольшую роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012003-zvezda-eyforii-pokazala-pyshnuyu-grud-predstav-v-obraze-nevesty/