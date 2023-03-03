"Когда идеально все": Евгения Лоза в мини-платье очаровала фанатов точеной фигурой

Евгения Лоза. Фото: instagram.com/loza_jenya

Российская актриса Евгения Лоза похвасталась точеной фигурой в мини-платье и поздравила своих подписчиков в Instagram с наступлением весенних дней, передает NUR.KZ.

Женя Лоза запечатлелась в ванной комнате в мини-платье с длинными рукавами. Облегающий наряд подчеркнул ее идеальную фигуру.

В свой адрес звезда сериала "Восток-Запад" получила массу комплиментов от поклонников. К слову, у актрисы почти полмиллиона подписчиков в Instagram.

"Прекрасное фото!", "Очаровательная Женя. Природа смогла вложить в вас все самые лучшие качества, которые так гармонично уживаются друг с другом", "Когда идеально все", "Вау! Куколка Барби", "Да, весна - это не просто перемена погоды, а расцвет красивой женщины", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011690-kogda-idealno-vse-evgeniya-loza-v-mini-plate-ocharovala-fanatov-tochenoy-figuroy/