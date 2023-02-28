"Королева Голливуда": Зендая восхитила фанатов образом на красной дорожке

Зендая. Фото: instagram.com/zendaya

Американская киноактриса и звезда сериала "Эйфория" Зендая поделилась на странице в Instagram элегантным образом для церемонии вручения премии Гильдии киноактеров, передает NUR.KZ.

Церемония прошла в минувшие выходные в Лос-Анджелесе. Популярная актриса Зендая появилась на красной ковровой дорожке в элегантном корсетном платье без бретелей от Valentino, усыпанное розами. Образ дополнен нежным макияжем и колье с драгоценными камнями.

Поклонники не скупились на комплименты и высоко оценили изящный образ Зендаи.

"Я становлюсь сентиментальной, наблюдая, как ты взрослеешь и добиваешься успеха. Ты особенная для всех нас", "Королева Голливуда", "Ты слишком хороша", "Ты определенно королева моды", "Она похожа на произведение искусства", "Королева красной дорожки", — отреагировали фанаты знаменитости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011146-koroleva-gollivuda-zendaya-voshitila-fanatov-obrazom-na-krasnoy-dorozhke/