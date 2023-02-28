"Гордость Казахстана": Асель Сагатова очаровала фанатов новым образом (фото)

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова, известная по кинокартине "Рэкетир", восхитила поклонников роскошным аутфитом, опубликованным на странице в Instagram, передает NUR.KZ.

На фото актриса предстала в элегантном твидовом жакете и соблазнительном корсетном боди под ним.

"Вот уже почти две недели хожу в одном и том же образе своей героини из фильма на съемках, и только фотографии напоминают о том, какой разной я могу быть", — написала отечественная кинозвезда.

В комментариях преданные поклонники актрисы выразили ей свое восхищение.

"Красавица и солнышко! Супер-актриса и замечательный человек. Наша гордость Казахстана", "Всегда восхищаюсь вашей красотой", "Асель, прекрасная девушка, талантливая актриса и, самое главное, замечательный человек", — прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011119-gordost-kazahstana-asel-sagatova-ocharovala-fanatov-novym-obrazom-foto/