"Природа наградила": готовящаяся к свадьбе Жанар Дугалова очаровала новыми фото

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица Жанар Дугалова выложила в своем Instagram-аккаунте новые фото и вызвала восторг верных фолловеров. Они назвали ее эталоном красоты, передает NUR.KZ.

36-летняя певица и актриса, которая готовится к свадьбе, похвасталась стройной фигурой. На снимках Жанар Дугалова запечатлелась босой в белом платье в сетку.

Восхищенные фанаты оставили лестные эпитеты под фотографиями Жанар. А некоторые отметили ее актерский талант, который она проявила в новом фильме "Умри или вспомни", который идет в прокате.

"Было бы побольше таких девушек, как Жанар - красивых, умных, скромных", "Она даст фору любой 20-летней, я бы женился", "Наша Анджелина Джоли", "Эталон красоты", "Шедеврально", "Красивая, талантливая Жанар. Природа наградила", "Жанар, мы были в кино, успехов тебе", - написали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010780-priroda-nagradila-gotovyaschayasya-k-svadbe-zhanar-dugalova-ocharovala-novymi-foto/