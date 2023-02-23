"Не постарел совсем": Хмельницкая встретилась с актером фильма "В бой идут одни "старики"

Рустам Сагдуллаев и Алена Хмельницкая. Фото: instagram.com/alxmel

Российская актриса Алена Хмельницкая, находясь в Ташкенте, встретила актера, сыгравшего Ромео в легендарном советском фильме "В бой идут одни "старики". Фанаты в Instagram отметили, что он ничуть не постарел, передает NUR.KZ.

"Какая встреча, я чуть не расплакалась! "В бой идут одни "старики". Ромео! Рустам Сагдуллаев, как он прекрасно выглядит! Дай Бог здоровья и радости", - отметила Алена Хмельницкая.

Рустам Сагдуллаев - советский и узбекский актер, режиссер. Сейчас ему 72 года. В фильме "В бой идут одни "старики" сыграл лейтенанта по прозвищу Ромео.

Поклонники были рады увидеть любимого актера.

"Даже не верится, легенда моего детства, респект, какой фильм замечательный", "Огромный привет из Украины, из города, где родился Леонид Быков", "Ромео! Любимый фильм! И не постарел совсем", "С возрастом хороший человек остается красивым и благообразным", "Как приятно видеть этого актера", "Вау, передайте привет ему из Караганды", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010604-ne-postarel-sovsem-hmelnitskaya-vstretilas-s-akterom-filma-v-boy-idut-odni-stariki/