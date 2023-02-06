"Тот же взгляд": Жулдыз Омиргали показала фото 20-летней давности

Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Экс-солистка "КешYOU" Жулдыз Омиргали показала, какой была в детстве. Верные фанаты отметили, что певица осталась такой же милой и непосредственной, передает NUR.KZ.

На своей страничке в Instagram супруга певца Айкына Толепбергена разместила короткое видео в стиле TokTok, на котором ее новый снимок сменяет детское фото.

"Между двумя Жулдыз - 20 лет. Сильно изменилась?" - спросила Жулдыз подписчиков.

Одним из первых прокомментировал публикацию супруги Айкын. Он оставил "красное сердечко". На смайлики и "лайки" не поскупились и другие подписчики. Пользователи соцсети заявили, что Жулдыз ничуть не изменилась.

"Тот же взгляд", "Уау, как красиво. Вы такая нежная", "А сколько вам сейчас?", "Природная красота", "Вообще не изменилась", "Дети, оказывается, копия Айкына", "Такая же", - заявили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008240-tot-zhe-vzglyad-zhuldyz-omirgali-pokazala-foto-20-letney-davnosti/