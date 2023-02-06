"Утонченная, изящная, легкая": Евгения Лоза свела с ума фанатов новой фотосессией

Евгения Лоза. Фото: instagram.com/loza_jenya

38-летняя актриса Евгения Лоза представила новую фотосессию. Звезда сериала "Восток-Запад" примерила нежные образы и вызвала искренний восторг фанатов, передает NUR.KZ.

"Моя музыка", - подписала Евгения фото, которыми поделилась в своем Instagram.

На снимках актриса запечатлелась сидя за роялем в вечернем платье с открытой спиной. На других фото у Евгении уже другое, не менее эффектное платье с одним рукавом и высоким разрезом.

Нежная фотосессия понравилась ее фанатам. Они назвали актрису роскошной женщиной.

"С распущенными волосами просто космос", "О боже, кто это?! С какой вы планеты?", "Невероятная", "Какая вы шикарная", "Женственность и изящество - прямая ассоциация с вами, Евгения!", "Вы прекрасны в каждом кадре", "Утонченная, изящная, легкая", - гласят восторженные эпитеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008215-utonchennaya-izyaschnaya-legkaya-evgeniya-loza-svela-s-uma-fanatov-novoy-fotosessiey/