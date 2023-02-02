"Самая красивая султанша": Мерьем Узерли в платье с открытыми плечами произвела фурор

Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-германская актриса Мерьем Узерли, блистательно сыгравшая роль Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", восхитила фанатов, появившись в роскошном вечернем платье, передает NUR.KZ.

Фото Мерьем в бирюзовом платье с открытыми плечами появилось на ее страничке в Instagram. Романтический образ любимой актрисы пришелся по душе ее поклонникам, которые поспешили дать свою оценку.

Они не поскупились на многочисленные комментарии и "лайки", называя Узерли султаншей. Для миллионов зрителей Мерьем навсегда осталась Хюррем-султан после выхода на экраны исторического сериала "Великолепный век".

"Я люблю тебя, Хюррем", "Всегда прекрасна", "Моя султанша", "Королева", "Самая красивая султанша", "Эта девушка цветет даже зимой", "Великолепная леди", "Ты огонь", "Она прекрасна, как цветок", - отреагировали верные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007722-samaya-krasivaya-sultansha-merem-uzerli-v-plate-s-otkrytymi-plechami-proizvela-furor/