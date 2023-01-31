"Моника Белуччи плакала, когда ты родилась": новые фото Мадлен покорили Казнет

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Новые фотографии блогерши Мадины Мамадалиевой, на которых та продемонстрировала женственную фигуру, привели в восторг ее подписчиков. Фанаты тут же принялись соревноваться в остроумии, придумывая комплименты инстадиве, передает NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в Instagram, Мадлен позирует в облегающем ее тело платье, открывающем плечи и живот. Образ завершили распущенные длинные волосы и минимум аксессуаров.

Поклонники Мадины принялись писать лестные эпитеты ее внешности и образу.

"Моника Белуччи плакала, когда ты родилась", "Самая красивая в мире", "Я твой фанат номер один", "Bам пpocто нaдo быть тем, ктo вы еcть. Hекoтopые будут воcхищaтьcя вaми, дpугие — ненaвидеть, нo все этo не имеет к вaм отнoшения", "Красивее просто не бывает", "Слишком офигенная", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007383-monika-beluchchi-plakala-kogda-ty-rodilas-novye-foto-madlen-pokorili-kaznet/