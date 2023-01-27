"Ты королева": Лиза Арзамасова украла сердца поклонников, представив новый образ

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова представила на суд своих подписчиков новый образ. Фолловеры отметили, что супруга фигуриста Ильи Авербуха очень талантливая и яркая женщина, передает NUR.KZ.

"Ну не знаю, как читается, но сегодня вот такое настроение", - отметила Лиза Арзамасова в Instagram, опубликовав новое фото.

Образ Лизы пришелся по душе ее подписчикам, в числе которых есть и ее коллеги - звезды российского шоу-бизнеса.

"Красота, нежность, благородство", "Ух ты! Класс! Лиза, за вами интересно наблюдать. Образ с одной стороны трогательный, с другой - величественный", "Настроение - Марлен Дитрих", "Красота, утонченность, шарм", "Ах, какая женщина", "Почему-то ассоциация с Любовью Орловой", "Ретронастроение. Очень даже изящное фото, какие линии, выражение, взгляд. Лиза, ты королева", - гласят комменатрии под снимком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007069-ty-koroleva-liza-arzamasova-ukrala-serdtsa-poklonnikov-predstaviv-novyy-obraz/