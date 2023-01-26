"Икона стиля": звезда Болливуда сверкнула стройными ножками в платье с разрезом

Малаика Арора. Фото: instagram.com/malaikaaroraofficial

49-летняя звезда Болливуда Малаика Арора блеснула стройными ножками в платье с высоким боковым разрезом. Обладательница пышного бюста вызвала восторг поклонников, передает NUR.KZ.

Малаика Арора - популярная индийская телеведущая и одна из самых горячих актрис Болливуда. Она прекрасно танцует, занимается йогой и спортом, а также активно ведет страничку в Instagram.

У Малаики больше 17 миллионов почитателей со всего мира, внимательно следящих за ее жизнью и творчеством в соцсети. Одни из последних ее фотографий, опубликованных в ленте, взволновали преданных поклонников.

Для выхода в свет Малаика выбрала вечернее платье насыщенного синего цвета с глубоким боковым разрезом. Ее аутфит дополнили серебристая сумочка и босоножки в тон к ней. Из украшений актриса выбрала массивное колье.

"Оглушительно", "Снова и снова Малаика доказывает, что она настоящая икона стиля", "Выглядит сексуально", "Ты очень горячая", "Изысканно", "Великолепна", - высказали свое восхищение фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006861-ikona-stilya-zvezda-bollivuda-sverknula-stroynymi-nozhkami-v-plate-s-razrezom/