"Казахская Селин Дион": Гульмира Дайрабаева в новом образе собрала комплименты фанатов

Гульмира Дайрабаева. Фото: instagram.com/gulmira_dairabaeva

Заслуженный деятель Казахстана, известная телеведущая, медиаменеджер Гульмира Дайрабаева восхитила своих фанатов новым фото. Подписчики назвали ее казахской Селин Дион, передает NUR.KZ.

Новое фото Гульмира Дайрабаева разместила на своей официальной страничке в Instagram. Поклонники оценили ее белокурые кудри и очаровательную улыбку, осыпав ее лестными эпитетами и смайликами в виде красных сердечек.

Некоторые отметили, что 50-летняя теледива внешне очень похожа на канадскую певицу Селин Дион, которая исполнила полюбившийся многим саундтрек My Heart Will Go On к оскароносному фильму "Титаник".

"Супер", "Казахская Селин Дион, живите долго", "Как вам идет, главное, чтобы вам нравилось, не надо смотреть на других", "Удачи вам в работе, оставайтесь всегда любимой народом", - отреагировали на фото телеведущей ее подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006837-kazahskaya-selin-dion-gulmira-dayrabaeva-v-novom-obraze-sobrala-komplimenty-fanatov/