"Казахская Селин Дион": Гульмира Дайрабаева в новом образе собрала комплименты фанатов
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Заслуженный деятель Казахстана, известная телеведущая, медиаменеджер Гульмира Дайрабаева восхитила своих фанатов новым фото. Подписчики назвали ее казахской Селин Дион, передает NUR.KZ.
Новое фото Гульмира Дайрабаева разместила на своей официальной страничке в Instagram. Поклонники оценили ее белокурые кудри и очаровательную улыбку, осыпав ее лестными эпитетами и смайликами в виде красных сердечек.
Некоторые отметили, что 50-летняя теледива внешне очень похожа на канадскую певицу Селин Дион, которая исполнила полюбившийся многим саундтрек My Heart Will Go On к оскароносному фильму "Титаник".
"Супер", "Казахская Селин Дион, живите долго", "Как вам идет, главное, чтобы вам нравилось, не надо смотреть на других", "Удачи вам в работе, оставайтесь всегда любимой народом", - отреагировали на фото телеведущей ее подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006837-kazahskaya-selin-dion-gulmira-dayrabaeva-v-novom-obraze-sobrala-komplimenty-fanatov/