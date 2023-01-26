"Весь мир - театр": Кайрат Нуртас запечатлелся в мотошлеме с обнаженным торсом

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный исполнитель Кайрат Нуртас разместил необычный снимок в соцсети. На фото он запечатлелся лежа в ванне с голым торсом и в черном мотошлеме, передает NUR.KZ.

"Весь мир - театр, а люди - все актеры!" - прокомментировал Кайрат свой снимок, который появился на его страничке в Instagram. По-видимому, предвосхищая критику своих подписчиков, артист отключил комментарии под снимком.

На фото Кайрат лежит с обнаженным торсом в наполненной воздушной пеной ванне. Лицо исполнителя скрывает черный мотошлем. Отметим, что однажды Кайрат Нуртас уже делился креативной фотосессией, на которой был снят на байке в шлеме с алой розой в руках.

Ранее мы писали, что Кайрат Нуртас преподнес жене роскошный букет роз, поздравив ее с премьерой фильма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006812-ves-mir-teatr-kayrat-nurtas-zapechatlelsya-v-motoshleme-s-obnazhennym-torsom/