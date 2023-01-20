"Отличаетесь от многих медийных личностей": Альмира Турсын вдохновила фанатов на комплименты (фото)

Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын опубликовала серию своих черно-белых кадров. Фото, несмотря на свою простоту, понравились поклонникам, и те принялись писать звезде необычные комплименты, передает NUR.KZ.

"Просто я", - лаконично написала хештегами Альмира в своем Instagram под снимками, где она позирует в простой одежде и с минимальным количеством макияжа.

"Обычно не комментирую… При взгляде на ваше фото чувствуется в глазах интеллект + естественная красота, а в сумме это получается мощнейшая сила. Очень приятно на вас смотреть и слушать, отличаетесь от многих медийных личностей и инстаблогеров", "Альмира, прекрасные фотки. Да пребудет пусть с тобой благодать Всевышнего", "Старость про тебя забыла, что ли", "Самая красивая", - выразили свое восхищение пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006172-otlichaetes-ot-mnogih-mediynyh-lichnostey-almira-tursyn-vdohnovila-fanatov-na-komplimenty-foto/