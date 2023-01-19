"Казахская девушка с волевым характером": Балжан Бидаш поразила яркими образами (видео)

Балжан Бидаш. Кадр из видео: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш примерила яркие образы в национальном стиле. Она также изобразила молодую казахскую келин с двумя малышами, фанаты пожелали ей поскорее стать мамой, передает NUR.KZ.

"Тренд открыт", - написала Балжан в своем Instagram, попросив поддержать ее.

Видео ее преображения понравилось подписчикам, в числе которых Жаркынай Ханайым, Молдир Ауелбекова и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Они не поскупились на "лайки" и смайлики в виде сердечек. Образы Бидаш оценили и ее фанаты.

"Пусть у тебя будет два малыша", "Красавица, молодец, вот они, настоящие казахские девушки", "Очень хотелось бы вновь увидеть вас на сцене, не оставайтесь, пожалуйста, в тени", "Казахская девушка с волевым характером", "Классный тренд", "Супер", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005981-kazahskaya-devushka-s-volevym-harakterom-balzhan-bidash-porazila-yarkimi-obrazami-video/