"Ауф, какая!": Дугалова свела с ума поклонников открытым декольте

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская исполнительница Жанар Дугалова разместила в соцсети новое фото, которое привело в восторг ее подписчиков. Певица отметила, что год для нее начался хорошо, передает NUR.KZ.

Дугалова поделилась фото, на котором запечатлелась в синих джинсах и топе цвета хаки на тонких лямках. Певица обозначила локацию - Бухарест.

"Год Кролика радует", - написала она в Instagram.

Декольте артистки и ее загадочный взгляд заставили биться сердца ее фанатов чаще. Они были щедры на комплименты. Ну а некоторые предположили, что девушка собралась замуж.

"Скоро замуж выйдет. Будь счастлива", "А чем радует, если не секрет?", "Моя любовь, она достойна счастья", "Замуж собираешься?", "Какая грудь!", "Вы мне очень нравитесь, я ваш поклонник", "Какая же вы красотка", "Ауф, какая!", "Ты просто супер", "Ах, какая женщина!" - отметили поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005435-auf-kakaya-dugalova-svela-s-uma-poklonnikov-otkrytym-dekolte/