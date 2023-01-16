Димаш Кудайберген в необычном образе получил множество признаний от фанатов (фото)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген показал свое фото в необычном наряде и получил от подписчиков множество комплиментов и признаний в любви, передает NUR.KZ.

Артист в своем Instagram опубликовал снимок в длинной верхней одежде и пожелал поклонникам доброй ночи.

Всего за несколько часов кадр собрал десятки тысяч "лайков" и тысячи комментариев.

"Часто время измеряется отсутствием одного человека. Мы те, что скучают без тебя, Димаш, и места себе не находят", "Мир Божий и благословение тебе, мой любимый Димаш... Я так скучаю по тебе! Обнимаю тебя со всей моей любовью!", "Зачем такой загадочный?", "Я хочу увидеть твои красивые глаза. Пожалуйста", "Весь день новые и старые твои фото.Радость! Но когда ты сам постишь свое фото, это всегда лучше!" - написали фанаты артисту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005421-dimash-kudaybergen-v-neobychnom-obraze-poluchil-mnozhestvo-priznaniy-ot-fanatov/