"Снежная королева": сестренка Димаша Кудайбергена очаровала фанатов зимними фото

Раушан Кудайберген. Фото: instagram.com/raushan_kudaibergen

Раушан Кудайберген показала, как проводит зимние холодные дни. Девушка отправилась в горы кататься на сноуборде и поделилась снимками оттуда, за что получила от подписчиков прозвище "снежная королева", передает NUR.KZ.

"Мороз! Гора! Сноуборд! Наслаждение! Вот такими словами я описываю фотографии!" - написала Раушан на своей странице в Instagram, выложив кадры, снятые в горах.

Поклонники сестры певца оценили ее кадры.

"Неимоверная красота вокруг! Вот так наша милая и нежная Раушан, ай да молодец! Снежная королева на сноуборде! Супер, браво, дорогая", "Роза на морозе. Не замерзни и будь осторожна, мы тебя любим, как и твоего брата, и ждем клип", "Красивые фотографии", "Молодец, бесстрашная Раушан!", "Глаза Раушан прекрасны, как звезды Голливуда", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005206-snezhnaya-koroleva-sestrenka-dimasha-kudaybergena-ocharovala-fanatov-zimnimi-foto/