"Где черный цвет?": поклонники восхитились непривычным образом звезды сериала "Уэнсдей"

Дженна Ортега. Фото: instagram.com/jennaortega

Звезда сериала "Уэнсдей", американская актриса с латиноамериканскими корнями Дженна Ортега появилась на красной ковровой дорожке в непривычном для поклонников образе - в эффектном бежевом платье от модного бренда, передает People.

Дженна Ортега снимается в кино практически с детских лет. Однако широкую популярность молодая актриса получила относительно недавно благодаря роли Уэнсдэй Аддамс в сериале "Уэнсдей" от Netflix.

Девушку даже впервые номинировали на "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в мюзикле или комедии". Награду Ортега не получила, ее обошла коллега Кинта Брансон за роль в "Начальной школе "Эбботт".

Сериал "Уэнсдей" Тима Бертона запомнился не только захватывающим сюжетом, но и танцем главной героини, который стал вирусным в соцсетях.

Из-за роли в популярном проекте фанаты привыкли видеть в ней Уэнсдей Аддамс - мрачную школьницу с бледной кожей, одевающуюся во все черное. Однако на этот раз на красной дорожке перед "Золотым глобусом" Ортега поразила всех гламурным образом.

Актриса появилась в элегантном бежевом платье с длинными рукавами и шлейфом, а также вырезами на животе. Волосы были аккуратно уложены, образ дополняло ожерелье и кольца.

Фанаты осыпали Дженну комплиментами, но не обошлось без шуток про Уэнсдей Аддамс.

"Где черный цвет?", "Привет, Уэнсдей", "Уэнсдей из параллельной вселенной", "Ты - Уэнсдей (с английского переводится как среда (день недели) - прим. ред.), но я хочу быть с тобой семь дней в неделю", - написали поклонники.

Перед церемонией "Золотого глобуса" девушка дала короткие интервью журналистам. Она поделилась, что в восторге от того, насколько популярным стал сериал с ее участием.

Также Ортега считает невероятным быть номинированной на престижную кинематографическую премию, будучи латиноамериканкой. Родители девушки имеют мексиканское и пуэрториканское происхождение.

"Я занимаюсь этим (актерством - прим. ред.) уже более 10 лет, и сейчас я понимаю, что Голливуд постепенно открывает свои двери и видит больше латиноамериканцев в главных ролях, и то, что я здесь сегодня, меня очень радует", - поделилась девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005107-gde-chernyy-tsvet-poklonniki-voshitilis-neprivychnym-obrazom-zvezdy-seriala-uensdey/