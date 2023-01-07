Троюродную сестру Уильяма и Гарри назвали самой красивой женщиной в королевской семье Британии

Амелия Виндзор. Фото: instagram.com/amelwindsor

Модный британский журнал выбрал самую красивую женщину в королевской семье Великобритании. Ею оказалась 27-летняя леди Амелия Виндзор, которая является 42-й в очереди на престол, передает Express.

Названная журналом Tatler самой красивой в королевской семье, леди Амелия София Теодора Мэри Маргарет Виндзор родилась 24 августа 1995 года. Является внучкой герцога Кентского – двоюродного брата покойной королевы Елизаветы II, а также дочерью Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, и его супруги Сильваны.

В настоящее время девушка занимает 42-е место в очереди на престол Британии. Приходится троюродной сестрой принцу Уильяму и принцу Гарри.

Известно, что после школы она поступила в Эдинбургский университет, где изучала французский и итальянский языки.

Продолжительное время подрабатывает моделью – у нее контракт с агентством Storm Models, где в свое время карьеру начинали такие знаменитые модели, как Кейт Мосс и Кара Делевинь.

За карьеру модели успела принять участие в показах различных модных брендов.

Отметим, что Амелия и ее родная сестра леди Марина не были приглашены на свадьбу Гарри и Меган в 2018 году. Причины неизвестны.

С сестрой Мариной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004290-troyurodnuyu-sestru-uilyama-i-garri-nazvali-samoy-krasivoy-zhenschinoy-v-korolevskoy-seme-britanii/