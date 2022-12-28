"Бабушкин внук": Айжулдыз Адайбекова умилила Сеть теплыми фото с мамой и сыном

Жанар Айжанова с внуком. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса Айжулдыз Адайбекова показала новые фотографии с мамой и маленьким сыном Назаром. Подписчики назвали очаровательного малыша "ангелом в тюбетейке", передает NUR.KZ.

"Что может быть лучше казахского вайба", - написала Айжулдыз в Instagram. Фото ее мамы, певицы и актрисы Жанар Айжановой, а также сынишки Назара не могли не найти отклик в душе ее фанатов.

Пользователи Казнета оставили множество отзывов под фото, умиляясь малышу и той нежности, которой пропитаны фотографии.

"Ангел в тюбетейке", "На папу похож", "Бабушкин внук, как бы не сглазить", "Желтенький цыпленок", "Такой сладкий", "Бабушкина копия", - высказались пользователи соцсети.

Напомним, Айжулдыз Адайбекова рассказала, что ее мама является хорошим психологом. Жанар Айжанова старается быть для дочери не только матерью, но и другом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003458-babushkin-vnuk-ayzhuldyz-adaybekova-umilila-set-teplymi-foto-s-mamoy-i-synom/