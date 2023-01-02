Кейт Бекинсейл снялась в платье из "мусорных мешков" с котом в смокинге

Кейт Бекинсейл. Фото: Rich Fury / Getty Images

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл выложила в соцсетях снимок, на котором позирует в необычном платье, словно сшитом из черных мусорных пакетов, передает Daily Mail.

Во время фотосессии на звезде "Перл-Харбора" были солнцезащитные очки, длинные сережки и черный бант на голове. На ногах - туфли того же цвета на высокой платформе и колготки с пятнистым принтом.

На фото актриса держала на поводке своего кота Клайва, одетого в изящный смокинг. Снимок был сделан на Рождество в Апулии, Италия.

"По дороге на ланч я могла спокойно вырастить в своем платье восемь салатов и кабачок", - шутливо подписала фото 49-летняя Бекинсейл, приписав к фото хештег #growbag.

Growbag - мешок, используемый для выращивания растений.

На сайте IMDb говорится, что Кейт Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Хаунслоу, Мидлсекс (Англия), но большую часть своей жизни прожила в Лондоне. Мать и отец актрисы - телевизионные актеры Ричард Бекинсейл (умер в 1979 году) и Джуди Лу.

Первый полноценный актерский дебют - телевизионный фильм о Второй мировой войне "Один против ветра" (1991), коллегами по съемочной площадке которого были Сэм Нил и Джуди Дэвис. Наиболее известные кинокартины с ее участием - "Перл-Харбор", "Ван Хельсинг", серия фильмов "Другой мир", "Клик: с пультом по жизни" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003414-keyt-bekinseyl-snyalas-v-plate-iz-musornyh-meshkov-s-kotom-v-smokinge/