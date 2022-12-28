"Ох, моя красавица": Say Mo позвали на Гоа после фотографий в корсете

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская музыкальная исполнительница Say Mo опубликовала серию фото в корсете, подчеркивающем зону ее декольте. После этого один из подписчиков предложил ей отправиться на Гоа, передает NUR.KZ.

Снимки, на которых она позирует, прижимая к себе кокос, Молдир опубликовала в Instagram.

"Сейчас бы лежать на пляже, попивая кокос", - мечтательно написала она.

Верные поклонники не смогли оставить кадры без комментариев.

"У тебя даже язык красивый! Бывают же просто на фото страшные языки, а у тебя красивый", "Ох, моя красавица", "Когда в первый раз увидела кокос в Казахстане", "Поехали на Гоа", "Глаза уставшие, но все же огонь", "Сногсшибательная", - написали пользователи соцсети.

Напомним, ранее Say Mo попала в список знаменитостей, опубликовавших "уятные" фото в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003350-say-mo-pozvali-na-goa-posle-fotografiy-v-korsete/