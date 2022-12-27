"Бегите, девки, пока в секту не попали": Бузова в купели напомнила подписчикам Волочкову (видео)

Ольга Бузова и Маша Погребняк. Кадр видео: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова вместе с Машей Погребняк показали, как купаются в купели, чем очень напомнили пользователям соцсети балерину Анастасию Волочкову, известную любительницу подобного времяпрепровождения, передает NUR.KZ.

"Вместо предновогодней суеты мы успели сходить в баню. Осталось купить подарки, придумать наряд, накрыть стол и не проспать Новый год", - пошутила Бузова на своей странице в Instagram, показав себя на видео в банной шапке и спрятавшейся за хвойными ветками.

"Фото, как у Волочковой, не делайте только", "У Волочковой? Бегите, девки, пока в секту не попали!", "Главное - после бани в Питер случайно не улететь", "Главное - отпраздновать не забудьте в этой суете", "Заранее пошли вы в баню", - пошутили в ответ пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003193-begite-devki-poka-v-sektu-ne-popali-buzova-v-kupeli-napomnila-podpischikam-volochkovu-video/