"Королева и принцессы": Мерьем Узерли умилила фанатов теплыми снимками с дочерьми

Мерьем Узерли с дочерьми. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая одну из главных ролей в турецком сериале "Великолепный век", поделилась новогодней фотосессией, в которой приняли участие две ее дочери, передает NUR.KZ.

Мерьем Узерли порадовала своих фанатов теплыми фото с дочерьми. Снимки она опубликовала в Instagram. Семья запечатлелась у главного атрибута новогодних праздников - нарядной елки.

Умиленные поклонники были щедры на комплименты, они пожелали Хюррем-султан, как зовут ее до сих пор, безграничного счастья и побольше прекрасных моментов.

"Младшая - копия мамы", "Супер! Шикарная Мерьем и ее прекрасные девочки", "Красота в деталях", "Вы такая красивая, Хюррем-султан", "С любовью из Казахстана", "Счастливого Рождества", "Королева и принцессы", - рассыпались в лестных отзывах фолловеры со всего мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003104-koroleva-i-printsessy-merem-uzerli-umilila-fanatov-teplymi-snimkami-s-dochermi/