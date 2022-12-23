"С такими ножками грех юбку носить": 48-летнюю Наталию Антонову осыпали комплиментами

Наталия Антонова. Фото: instagram.com/n.antonova

Российская актриса Наталия Антонова поразила своих подписчиков стройными ногами, опубликовав кадры со съемок новой фотосессии. Героиня сериалов "Другая жизнь" и "Дыши со мной" окунулась в море комплиментов, передает NUR.KZ.

Актриса поведала о том, как в новой фотосессии ей пришлось сниматься без юбки.

"Из-за предновогодних пробок художник по костюмам до нас сегодня не доехала, поэтому без юбки... Но мы выкрутились, получилась очень классная фотосессия, скоро покажу. Теперь вы понимаете, почему актеру или актрисе всегда нужно быть в идеальной форме", - написала Наталия в Instagram.

Подисчики выразили ей свой восторг, отметив, что их внимание привлекли стройные ноги 48-летней Наталии.

"С такими ножками грех юбку носить", "Какая вы прелестная! Такие ноги красивые! Фигура сногсшибательная!", "С ума сойти", "Какие ноги!", "Роскошная", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002834-s-takimi-nozhkami-greh-yubku-nosit-48-letnyuyu-nataliyu-antonovu-osypali-komplimentami/