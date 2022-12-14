Обнажившая плечи Майя Бекбаева в халате взволновала подписчиков (видео)

Майя Бекбаева. Кадр видео: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева выложила видео, на котором позирует без макияжа и с ним. Подписчики Майи отметили, что она красива в любом виде, передает NUR.KZ.

"Как вам больше нравится? С макияжем или без?" - кокетливо спросила Бекбаева под новым видео в Instagram.

На кадрах она показывает себя без мейк-апа и укладки, а затем с ними, позируя в банном халате, который после приспускает с плеч.

"Если человек нравится, не имеет значения, с макияжем он или без", "Красоту ничем не испортишь, можно только подчеркнуть!", "Без макияжа естественная красота", "Майя, вы прекрасны в любых проявлениях! Безумная красота в ваших глазах", - прокомментировали подписчики Майи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001515-obnazhivshaya-plechi-mayya-bekbaeva-v-halate-vzvolnovala-podpischikov-video/