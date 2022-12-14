"Голову теряю, как ее увижу": Акбота Сейтмагамбет в платье с высоким разрезом свела с ума фанатов

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная певица и актриса Акбота Сейтмагамбет блеснула стройными ножками в платье с высоким разрезом. Экс-солистку "КешYOU" закидали комплиментами, передает NUR.KZ.

Зрелищный ролик, снятый в стиле TikTok, Акбота опубликовала на своей страничке в Instagram. Актриса за секунды меняет аутфит, сначала она появляется в черном наряде, а после - в красном приталенном платье с высоким разрезом.

Фанаты оценили ее перевоплощение, вновь восхитившись притягательной внешностью артистки.

"Символ красоты", "Сильная актриса, ее фильмы супер. Еще и любимая моя певица", "Самая красивая из певиц", "Ты тут "Мисс мира", "Все идет", "Очень женственная, красивая, изящная️. Какие красивые наши девушки", "Куколка", "Как увижу ее, голову теряю", - гласят комментарии под видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001511-golovu-teryayu-kak-ee-uvizhu-akbota-seytmagambet-v-plate-s-vysokim-razrezom-svela-s-uma-fanatov/