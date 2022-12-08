"Нежная девочка": фото невестки Розы Рымбаевой вызвало восхищение в Сети

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская певица Акерке Буркитбай опубликовала свое черно-белое фото, после чего получила множество восхищенных комментариев от поклонников, желающих ей счастья, передает NUR.KZ.

Новый портретный снимок, сделанный крупным планом, появился на странице Акерке в Instagram. На нем она позирует с распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза, смотря в камеру.

"Раньше я наблюдал за тобой как за участницей группы "Асыл", подписался на твою страницу и узнал тебя с другой стороны. Будь счастлива, осуществи все свои мечты", "Нежная девочка", "Ты красива, прекрасна, желаю тебе только счастья", - отреагировали на фото поклонники девушки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000658-nezhnaya-devochka-foto-nevestki-rozy-rymbaevoy-vyzvalo-voshischenie-v-seti/