"Не подходит замужней женщине": звезду "Великолепного века" моралисты осудили за наряд

Пелин Карахан. Фото: instagram.com/pelinkarahan

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан представила новый образ и вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Фанаты осыпали ее комплиментами, а моралисты пристыдили за наряд, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Пелин Карахан опубликовала в Instagram. Образ вызвал бурную реакцию подписчиков.

"Ты очень красива", "Малышка", "Неповторимая", "Ты выглядишь такой милой", "Красотка", "Наша Михримах", - восхитились фанаты.

Однако моралисты раскритиковали мать двоих детей за выбор наряда. А некоторые и вовсе обвинили в фотошопе и пластике.

"Пелин, ты мне нравишься, но для матери двоих детей это уже слишком", "Фасон этого платья не подходит замужней женщине и матери двоих детей", "Вы слишком увеличили губы, от естественной красоты не осталось и следа", "Притормози, это некрасиво", "Фотошоп", "Вы были прекрасны и естественны, а теперь искусственная красота", - написали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000633-ne-podhodit-zamuzhney-zhenschine-zvezdu-velikolepnogo-veka-moralisty-osudili-za-naryad/