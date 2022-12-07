"Красота неземная": звезда "Молодежки" Анна Михайловская очаровала нежной фотосессией

Анна Михайловская. Фото: instagram.com/anna_mihailovskaya

Звезда сериала "Молодежка" Ана Михайловская поделилась новыми фотографиями и очаровала Сеть. 34-летняя актрису фанаты искупали в море комплиментов, передает NUR.KZ.

Актриса поблагодарила фотографа Ольгу Самохину за красивую фотосессию.

"Олечка, какие-то волшебные фотографии ты мне всегда делаешь. А это уже ни много ни мало 7 лет. И все это время я не перестаю тобой восхищаться", - написала Анна в Instagram.

"Я мечтаю поработать с вами, я фотограф, очень давно нравитесь мне", "Прекрасна", "Красота, естественность, грациозность, внутренняя и внешняя гармония", "Очень красивое фото", "Конфетка", "Милая, очаровательная Анечка, вы как ангел, сошедший с небес. Вы божественно красивы", "Ты такая красивая, сексуальная, добрая девушка. Я бы на тебе женился", "Красота неземная", - отметили преданные поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000467-krasota-nezemnaya-zvezda-molodezhki-anna-mihaylovskaya-ocharovala-nezhnoy-fotosessiey/