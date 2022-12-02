"Ну что за горячая девочка!": Say Mo в платье с высокими разрезами показала тату на бедре

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo представила новый образ. Фанаты оценили ее перевоплощение в восточную чаровницу и оставили свои многочисленные отзывы под фото, передает NUR.KZ.

Say Mo предстала в образе восточной красавицы. Эффектное платье с высокими боковыми разрезами позволило ей продемонстрировать ее тату на бедре. Результатом фотосессии певица похвасталась на своей страничке в Instagram.

Фанаты уже привыкли к ее перевоплощениям, однако не перестают удивляться ее фантазии и креативу.

"Красивая, но стиль все необычнее становится, надо все женственное, а не широкое", "Ну что за горячая девочка", "Фотка для заставки на телефон", "Королева", "Лучшая", "Ты такая классная", "Шикарная", "О, май гад, что за женщина!", "Золото Японии","Кошка", - прокомментировали фолловеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999897-nu-chto-za-goryachaya-devochka-say-mo-v-plate-s-vysokimi-razrezami-pokazala-tatu-na-bedre/