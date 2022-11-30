Димаш Кудайберген растрогал Сеть милым видео

Димаш Кудайберген. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный отечественный исполнитель Димаш Кудайберген умилил многомиллионную армию своих фанатов в соцсети новым видео. Артист запечатлелся с маленькой собачкой на руках, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген поприветствовал своих фанатов и пожелал им хорошего дня. Он опубликовал милое видео в своем Instagram-аккаунте.

На руках у исполнителя оказался пушистый песик, которого Димаш держит с такой нежностью и любовью. Кадры растрогали его верных поклонников.

"Димаш, спасибо тебе огромное за это трогательное видео! Всего 16 секунд, а столько счастья! Ты даже не представляешь. Ты умеешь сделать нас счастливыми", "Этот рыжуля что ли пытался слинять с твоих рук, Димаш?", "Какое прекрасное видео, чтобы почувствовать любовь твоего сердца!", "Это маленькое чудо с преданным сердечком подарило и нам улыбку", - отреагировали пользователи соцсети.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999618-dimash-kudaybergen-rastrogal-set-milym-video/