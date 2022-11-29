"Ощущение полета": Асель Сагатова очаровала Сеть необычным фото

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова поделилась необычной фотосессией и очаровала своих поклонников. Фанаты отметили, что любят пересматривать фильмы с ее участием, передает NUR.KZ.

"Случается иногда так, что на пути ты встречаешь людей, меняющих закоренелый ход твоих мыслей, заставляющих по-новому чувствовать себя и окружающих.

Дарья Дунич и Ирина Хабер однозначно относятся к таким в моем мироощущении: сильные, энергичные, волевые. Благодарю, что вы есть в моей жизни!

Рядом с вами я чувствую себя необыкновенной, а совместная работа дарит ощущение полета!

Эта фотография - результат творческой работы над фотовыставкой Extraordinary", - отметила Асель в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Необычное фото актрисы высоко оценили поклонники.

"Сюжет из "Мастера и Маргариты" Булгакова", "Летящий походкой... Люблю вас", "Пусть ваши крылья не устают", "Кайф", "Рэкетир" вчера смотрел, кстати, хотел вас увидеть", - отметили комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999431-oschuschenie-poleta-asel-sagatova-ocharovala-set-neobychnym-foto/