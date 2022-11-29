"Никакой разницы!": Али Окапов повторил свое фото пятилетней давности

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов, отдыхая в Таиланде, повторил фото пятилетней давности. Фанаты и звездные коллеги заявили, что он ничуть не изменился, передает NUR.KZ.

Фотоколлаж Али Окапов разместил на своей Instagram-странице.

"Разница в фото - 5 лет! Слева - 2017, справа - 2022", - подписал Али фото, добавив хештеги "Таиланд", "Отпуск Окапова".

Публикацию артиста прокомментировали его подписчики.

"Круто! Никакой разницы!", "Как будто 5 лет в одной одежде гоняешь", "Видно, что возмужал", "И вес на месте?", "Али, ты красавчик! Ты прекрасен в любом возрасте!", "Настоящий, скромный, честный, очень культурный парень. Прекрасное фото", "Дракула", - отреагировали пользователи соцсети.

Исполнитель заверил, что он с годами изменился.

"Старею я, просто вы этого не замечаете", - ответил он на комментарии фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999394-nikakoy-raznitsy-ali-okapov-povtoril-svoe-foto-pyatiletney-davnosti/