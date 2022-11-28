"Наш дорогой Сюмбюль-ага": актер "Великолепного века" показал рельефные мышцы

Селим Байрактар. Фото: instagram.com/selimbyraktar

Звезда "Великолепного века", 47-летний турецкий актер Селим Байрактар опубликовал новое фото в соцсети, на котором продемонстрировал свои рельефные мышцы, передает NUR.KZ.

Селим Байрактар известен казахстанскому зрителю по сериалу "Великолепный век", в котором отлично сыграл роль дворцового евнуха Сюмбюля. До сих пор фанаты со всего мира называют актера этим именем и отмечают, что он очень талантив.

Новое фото Селим Байрактар опубликовал в Instagram. Он запечатлелся с голым торсом и показал накачанные мышцы.

"Король", "Великий актер", "Твоя роль в эпическом сериале была очень хороша", "Неповторимый, обаятельный красавчик, наш дорогой Сюмбюль-ага", "Селим Байрактар - прекрасный актер", - отреагировали поклонники.

Ранее мы писали, что Селим Байрактар удивил фанатов кардинальным преображением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999257-nash-dorogoy-syumbyul-aga-akter-velikolepnogo-veka-pokazal-relefnye-myshtsy/