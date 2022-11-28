"На Леонтьева похожа": Бузову в необычном образе высмеяли поклонники (видео)

Ольга Бузова. Кадр видео: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова выложила видео, на котором позирует в серебристом плаще и прической с эффектом мокрых волос. Поклонники заявили, что телеведущая на кадрах похожа на Валерия Леонтьева, передает NUR.KZ.

"Врываемся в новую неделю ярко и мощно", - написала Оля в своем Instagram.

Подписчики не оценили ее новый образ.

"На Леонтьева похожа", "Это что я сейчас такое увидела? Транс какой-то вошел в чат", "Буз, ты, может, мужик?", "Насколько она изменилась, очень быстро постарела или было какое-то неудачное вмешательство? Ты не можешь не видеть это", "Оля, твое подростковое время убежало, а время яркой и элегантной леди где-то заблудилось", - посмеялись пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999246-na-leonteva-pohozha-buzovu-v-neobychnom-obraze-vysmeyali-poklonniki-video/