Оксана Самойлова рассказала, из-за чего поспорила с матерью на миллион рублей

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Российская блогерша Оксана Самойлова поспорила со своей матерью на миллион рублей - такую сумму супруга Джигана пообещала дать родительнице, если та похудеет на 15 килограммов, передает NUR.KZ.

Подробности спора Оксана изложила в Instagram.

"Так, в общем, все, я рассказываю. Наше пари на один миллион рублей. То есть если мама худеет до конца января на 13 килограммов, то она получает один миллион рублей. Сейчас мама уже похудела на девять. То есть до конца января осталось всего шесть килограммов.

Шансы очень велики. Старается на максималках. Это ее минимальный вес за 20 с чем-то лет. Я потом расскажу, как нам удалось сдвинуть вес с мертвой точки, которая десятилетиями держалась", - рассказала Самойлова.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998929-oksana-samoylova-rasskazala-iz-za-chego-posporila-s-materyu-na-million-rubley/