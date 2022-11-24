"Настоящая казахская красавица": Жулдыз Омиргали очаровала Сеть

Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Отечественная певица Жулдыз Омиргали очаровала своих фанатов, примерив национальный костюм. Экс-солистку "КешYOU" и супругу исполнителя Айкына Толепбергена осыпали комплиментами, передает NUR.KZ.

Жулдыз Омиргали опубликовала новое видео в своем Instagram-аккаунте. На кадрах певица покрасовалась в нежном бело-лиловом наряде, сшитом в национальном стиле.

"Давайте будем радоваться каждому дню. Пусть новый день принесет нам только благо", - написала она.

Подписчики Жулдыз отметили, что у нее природная красота.

"Настоящая казахская красавица", "Красотка", "Жулдыз, я знаю твою маму, она очень хороший человек, ты на нее похожа очень", "Жаным", - прокомментировали поклонники.

Ранее Жулдыз Омиргали показала свою маму и поздравила ее с днем рождения. Экс-солистка "КешYOU", примерив нежный образ, снялась в клипе в Майами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998822-nastoyaschaya-kazahskaya-krasavitsa-zhuldyz-omirgali-ocharovala-set/