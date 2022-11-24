"Какая грация": звезда сериала "Келінжан" восхитила фанатов колоритным образом

Лейло Бекназар-Ханинга. Фото: instagram.com/leilobeknazar60

Звезда полюбившегося зрителям сериала "Келінжан" Лейло Бекназар-Ханинга примерила колоритный образ и восхитила своих подписчиков в соцсети. Фанаты отметили, что 62-летняя актриса в этом образе просто великолепна, передает NUR.KZ.

Новое фото Лейло Бекназар-Ханинга разместила в своем Instagram. Актриса предстала в образе Бопай ханым - жены хана Абулхаира.

Это была величественная и мудрая женщина, которая при правлении сына являлась одной из самых влиятельных женщин в Казахском ханстве.

Черно-белое эффектное фото привело в восторг поклонников актрисы.

"Красота у вас проглядывается в каждом образе", "Обалдеть. Одежда наших казахских женщин просто прекрасна", "Вы отлично сыграли эту роль, мы как будто очутились в том веке", "Какая вы красивая", "Шикарная", "Какая грация", - осыпали восторженными эпитетами любимую актрису пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998817-kakaya-gratsiya-zvezda-seriala-kelinzhan-voshitila-fanatov-koloritnym-obrazom/