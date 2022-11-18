"Таю от милоты": солист Ninety One и его супруга растрогали Казнет новыми фото

Дулат Мухаметкалиев с женой. Фото: instagram.com/zaqcount

Участник группы Ninety One Дулат Мухаметкалиев, известный под сценическим псевдонимом ZAQ, принял участие в фотосессии вместе с супругой. Фанаты отметили, что они прекрасно дополняют друг друга, передает NUR.KZ.

Напомним, этим летом Дулат Мухаметкалиев женился. Его избранницей стала Жадра Абдулжаппарова. Позже молодожены рассказали о своих чувствах в первом совместном интервью.

ZAQ поделился новой фотосессией в своем Instagram.

"Семья", - коротко подписал артист снимки.

На фото певец и его супруга держат на руках кошек и мило улыбаются. Фанаты оценили фотосессию.

"Какие милашки", "Даже кошки на вас похожи", "Классная пара", "Будьте счастливы", "Жадра такая красивая", "Таю от милоты, красивые", - отреагировали пользователи Казнета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997730-tayu-ot-miloty-solist-ninety-one-i-ego-supruga-rastrogali-kaznet-novymi-foto/