"Мои дети вырастут замечательными": Оксана Самойлова ответила на критику своих дочерей

Оксана Самойлова с семьей. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова ответила хейтерам, обвиняющим ее в том, что она позволяет своим дочерям взрослеть раньше времени. Блогерша порассуждала о свободе выбора и заявила об уверенности в успешном будущем детей, передает NUR.KZ.

Оксану неоднократно критиковали за то, что она позволяет детям одеваться так, как обычно одеваются уже взрослые девушки. Самойлова посвятила пост этой теме в Instagram.

"Моя взрослая девочка. Многие упрекают меня за то, что я позволяю своим детям быть такими, какими они хотят быть. В первую очередь это касается, естественно, Ари. "Слишком по-взрослому одеваете", хотя одевается она сама и это исключительно ее собственный выбор. "Красится, волосы не заплетены, взросло выглядит и так далее".

Знаете, есть такая замечательная истина, касающаяся детей: "Сначала мы даем им жизнь и защиту, потом свободу и поддержку". Я в очень сильном контакте со своими детьми, мы вместе 24/7, я очень тонко чувствую их потребности. И у Ари момент дать свободу и поддержку настал раньше, чем вы себе представляли. Да что там, мы и сами немного офигели с этих скоростей", - призналась блогерша.

Оксана подчеркнула, что может себе позволить разрешить дочери быть собой, искать себя, совершать собственные первые ошибки и просто взрослеть.

"Да, конечно, как любая мама я хочу, чтобы она сидела под моей опекой как минимум до 100 лет и ничего не решала, чтобы не совершать ошибок, чтобы я своим крылом укрыла ее от всех болей и разочарований этого мира. Но нужно сепарироваться, хоть и больно, и страшно, и непривычно, но это не остановить, и я очень четко это понимаю. И знаете, я на 100000000% уверена, что мои дети вырастут замечательными, добрыми, успешными, самодостаточными людьми", - резюмировала Самойлова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997257-moi-deti-vyrastut-zamechatelnymi-oksana-samoylova-otvetila-na-kritiku-svoih-docherey/